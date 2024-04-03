شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر بعد ارتفاعات قياسية مدفوعة بالبحث عن ملاذ آمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هدأت أسعار الذهب بعد ارتفاعات قياسية أخرى اليوم الأربعاء إذ يدفع تزايد التوتر في الشرق الأوسط والآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % ليصل إلى 2272.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1211 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.09 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وعزا محللون التراجع الطفيف في أسعار الذهب إلى ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2293.20 دولار.

وساهمت عمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات على الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية في زيادة مكاسب الذهب بنحو 10 % منذ بداية العام.

وقال صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الثلاثاء إنهم يعتقدون أنه سيكون من "المعقول" خفض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات هذا العام، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية القوية في الآونة الأخيرة أثارت شكوك المستثمرين حول هذه النتيجة.

ويترقب المستثمرون حاليا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بحثا عن إشارات على موعد أول خفض لسعر الفائدة.

ويميل الذهب إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، والتي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 26.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 % إلى 925.95 دولار، واستقر البلاديوم عند 1003.50 دولار.

