شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات حول تطوير مصانع الأدوية بمليار جنيه.. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية والشركات التابعة، بضرورة سرعة الانتهاء من مشروع التحديث والتطوير، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الدواء، وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة حتى تتبوأ الشركة مكانتها اللائقة.. تعرف على تفاصيل التطوير فى 7 نقاط.

1- جارى تطوير 9 مصانع أدوية ضمن مشروع التصنيع الجيد gmp .

2- تبلغ تكلفة التطوير الفعلية نحو مليار جنيه.

3- من المتوقع بدء افتتاح أول مصنع بعد التطوير نهاية إبريل ومطلع مايو.

5- جار التعاقد علي عقود تصدير لعدد من الدول العربية والافريقية من إنتاج المصانع الحديثة.

6- جار تسجيل عدد من أصناف الادوية للأمراض المزمنة وغيرها؛ لطرحها في السوق المحلي بأسعار مناسبة.

7- تم تشغيل مصنع أدوية متوقف بمحافظة أسيوط لإنتاج بعض المستحضرات الطبية وادوية السكر.