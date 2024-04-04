شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات الاقتصاد الأمريكي ومخاوف نقص الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 15 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 89.51 دولار للبرميل عند التسوية بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 15 سنتًا أو 0.2% إلى 85.59 دولار للبرميل.

وسجل عقد برنت ليونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية، وأغلقا أمس الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر. مصافي التكرير الروسية وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب في غزة قد تمتد وتؤدي إلى اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وأبقى كبار الوزراء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في اجتماع عقد أمس الأربعاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وصدر عن الاجتماع أن بعض الأعضاء سيعوضون زيادة الإمدادات في الربع الأول. تخفيضات أسعار الفائدة وأبدى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء أيضًا حذرًا إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات نشرت في الفترة الماضية وأظهرت نمو الوظائف والتضخم بأعلى من المتوقع.

وأوضح روب هاوورث كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الأصول لدى يو.إس بنك أن التعليقات إيجابية بالنسبة للنفط لأنها تعكس نموًا اقتصاديًا قويًا في الولايات المتحدة.