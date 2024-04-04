شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: حديد عز يخفض سعر الطن 5800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية ، انخفاض أسعار حديد عز في الأسواق إلى مستويات 40700 مقابل 46500 جنيه للطن وذلك بداية من اليوم الخميس.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة أن إجمالي هبوط حديد عز 5800 جنيه، تسليم أرض المصنع، ويكون سعر الطن للمستهلكين بين 41.5 ألف إلي 42 ألف جنيه بحسب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وأشار الزيني إلي أن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع قرارات 6 مارس التي ساهمت في توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملات في مصر، وكذلك تدبير وإتاحة الدولار للمصانع.