شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد شرين كُريم يغادر منصب نائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كُريم: مصر في ظل الجمهورية الجديدة لديها فرصة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي

أعلن الدكتور أحمد شرين كُريم عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء، ترك منصبه نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ليتفرغ لرئاسة الشعبة والعمل علي مواجهة تحديات الصناعة و تعزيز موقفها التنافسي في الأسواق الخارجية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أصدر قراراً في مارس العام الماضي بتعيين الدكتور أحمد شرين كُريم نائباً لرئيس هيئة الاستثمار بهدف المساهمة في جهود تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال والنهوض بأداء الهيئة.

وقال كُريم: سعدت بفترة تواجدي بهيئة الاستثمار تلبية لنداء الدولة كواجب وطني للمساهمة في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار، والآن اترك منصبي، وكلي فخر بما حققته مع زملائي من انجازات وبصمة ملموسة في الترويج لفرص الاستثمار من خلال التواصل المكثف مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين للتيسير علي الشركات علي مدار عام.

وأكد أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة والولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة جيدة للانطلاق وجذب الاستثمارات الأجنبية والنمو والتوسع للشركات المحلية والمستثمرة خاصةً مع نجاح الدولة في السيطرة على أزمة الدولار وتوحيد سعر الصرف واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة.

وأشار إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بالصناعة في المرحلة القادمة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويؤدي إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتشغيل الايادي العاملة من الشباب.

وقال: علي الحكومة الجديدة والقطاع الخاص التكاتف للسعي الجاد لتحقيق مستهدفات العمل الوطني والتي لا شك سيكون لصناعة الأسمنت ومواد البناء المختلفة وجميع الصناعات المصرية النصيب الأكبر منها في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار فى تنفيذ مخطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة من الجيل الرابع.

وشدد الدكتور أحمد شرين كُريم علي أهمية الاستمرار في مسار الاصلاح الاقتصادي والاستقرار المالى وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السياسات النقدية والاقتصادية.

وذكر أن صناعة الأسمنت من أكبر صناعات مواد البناء مساهمة في زيادة الصادرات وفي نسبة المكون المحلي، كما انها مؤهلة لتحقيق طفرة في التصدير وتحقيق التنمية الشاملة إذا ما توفرت لها البيئة المناسبة للمنافسة حيث احتلت المرتبة الأولي بقائمة صادرات غرفة مواد البناء والتي تشمل 9 منتجات فقط بنسبة مساهمة 23% بقيمة 2.2 مليارات دولار فى 5 سنوات في الفترة من 2019 إلي 2023، فيما شهدت العام الماضي زيادة بنسبة 14% لتسجيل 770 مليون دولار مقابل 678 مليون دولار عام 2022 حيث تم تصدير الأسمنت إلى 95 دولة.

ويذكر أن الدكتور أحمد شيرين كُريم، حاصل على الدكتوراه في إدارة عمليات التحول الرقمي، وشغل العديد من المناصب منها، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة شعبة الأسمنت المصرية، وممثل جمهورية مصر العربية بالاتحاد العربي للأسمنت، و نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمنت و مواد البناء.