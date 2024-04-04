شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخطى 2300 دولار بدفعة من توقعات خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا جديدا اليوم الخميس وتخطت 2300 دولار للأوقية (الأونصة) إذ رسخت تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) التوقعات في السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % مسجلا 2291.65 للأوقية بحلول الساعة 0943 بتوقيت جرينتش في مرحلة هدوء بعد أن وصل لأعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة مسجلا 2304.09 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2311.20.

وقال محللون: "هناك طلب كبير من آسيا خاصة من الصين وطلب قوي من بنوك مركزية. لدينا مخاطر جيوسياسية وتوقعات بشأن خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.. كل تلك العوامل ترفع أسعار الذهب أكثر".

وواصل مسؤولو المركزي الأمريكي، ومن بينهم رئيس البنك جيروم باول، أمس الأربعاء التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاشات والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وزاد الطلب على الذهب بدفعة من عمليات شراء قوية من بنوك مركزية وتدفقات كبيرة لشراء المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي. وصعد الذهب بأكثر من 25 % منذ أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 27.04 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ يونيو 2021. وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 935.60 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.9 % إلى 1004.36 دولار.

