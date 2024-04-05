شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى الأسواق يسجل 3100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، بشكل طفيف بحوالي 10 جنيهات، وسجل الجرام عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 3100 جنيه بعد ارتفاع طفيف صباح أمس مع ارتفاع السعر العالمي للذهب إلى مستويات مرتفعة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

الجنيه الذهب 24800 جنيه.

الذهب العالمي

شهدت أسعار أونصة الذهب العالمي، تراجعًا لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم أمس، ولكن تقلصت معظم خسائر جلسة اليوم الجمعة في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، والذي قد يوضح الصورة بشأن مستقبل مسار الفائدة الأمريكية، وهو ما يؤثر على مستويات الذهب خلال الفترة القادمة.

سجل سعر الذهب الفوري أدنى مستوى اليوم الجمعة عند 2267 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.10% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني- لجولد بيليون- عند المستوى 2287 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2291 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد ان سجل الذهب أمس أعلى مستوى تاريخي عند 2305 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى، ولكن بشكل عام يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.5% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.