شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يقفز أكثر من دولار للبرميل وسط توترات جيوسياسية والان نبدء بالتفاصيل

صعود مستمر

الدمام - شريف احمد - سجل خام برنت ارتفاعا بأكثر من دولار للبرميل اليوم الجمعة، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.وقفز خام برنت دولارا واحدا أو 1.1% إلى 91.65 دولارًا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 0.87% إلى 87.34 دولارًا للبرميل.وسجل الخامان القياسيان عند التسوية أمس الخميس أعلى المستويات منذ أكتوبر.ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز 4% هذا الأسبوع، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي.وقال مسؤول من حلف شمال الأطلسي أمس الخميس إن الهجمات الأوكرانية المستمرة بطائرات مسيرة على مصافي تكرير في روسيا ربما عطلت أكثر من 15 بالمئة من الطاقة الإنتاجية الروسية، ما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.