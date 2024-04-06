شكرا لقرائتكم خبر عن يفوق الذهب والدولار والبتكوين..10أسهم بالبورصة تحقق صعودًا قياسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت 10 أسهم بالبورصة المصرية، مكاسب تفوق العائد من الذهب والدولار والبتكوين خلال الربع الأول من عام 2024، مرتفعة بنسب صعود يفوق 60% نتيجة تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي، وتنفيذ صفقات ضخمة، وضمت قائمة الأسهم الذهبية للربع الأول وهي:

1- التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 179.99% ليصل إلى مستوى 88.980 جنيه.



2- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 154.66% ليصل إلى مستوى 61.500 جنيه.

3- ايه كابيتال القابضة بنسبة 132.53% ليصل إلى مستوى 1.251 جنيه.

4- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 130.67% ليصل إلى مستوى 3.460 جنيه.

5- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 125.43% ليصل إلى مستوى 1.569 جنيه.

6- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 102.96% ليصل إلى مستوى 3.150 جنيه.

7- العبوات الطبية بنسبة 98.68% ليصل إلى مستوى 1.810 جنيه.

8- المطورون العرب القابضة بنسبة 96.24% ليصل إلى مستوى 2.400 جنيه.

9- الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 75.06% ليصل إلى مستوى 2.120 جنيه.

10- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بنسبة 65.45% ليصل إلى مستوى 159 جنيهًا.



واصلت البورصة المصرية، تحقيق مكاسب فصلية للربع السادس على التوالي، وحقق المؤشر الرئيسي صعودًا بنسبة 8% مقتربًا من مستوى 27 ألف نقطة، وربح رأس المال السوقي أكثر من 91 مليار جنيه خلال 90 يومًا، وتضاعفت قيم التداول إلى 4.6 تريليون جنيه، وقاد القطاع العقاري صعود سوق المال مدفوعة بأداء إيجابي لشركات التطوير العقاري.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.99% ليغلق عند مستوى 26883.39 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2024، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 12.8% ليغلق عند مستوى 6174.24 نقطة، وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 91.9 مليار جنيه خلال جلسات الربع الأول، ليغلق عند مستوى 1.811 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5.3%.