شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النفط يسجل 5% مكاسب أسبوعية.. وبرنت يتجاوز 91 دولارا للبرميل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط 5% في تعاملات الأسبوع المنتهي أمس الجمعة 5 أبريل/نيسان مع ترقب الأسواق لأية بوادر عن صراع مباشر بين إسرائيل وإيران قد يعمق شح الإمدادات.

“وفق العربية” ارتفع خام برنت في جلسة أمس 52 سنتا أو 0.57% إلى 91.17 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زاد بنسبة 4.8% على مدار الأسبوع.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.37% إلى 86.91 دولار للبرميل، في حين سجل مكاسب أسبوعية 4.5%.

وسجل الخامان القياسيان عند التسوية في تعاملات الخميس أعلى المستويات منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وفق “رويترز”.

وتواصل أسعار النفط الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن توعدت إيران ثالث أكبر منتج في “أوبك” بالثأر من إسرائيل بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين.

وقال مسؤول من حلف شمال الأطلسي الخميس إن الهجمات الأوكرانية المستمرة بطائرات مسيرة على مصافي تكرير في روسيا ربما عطلت أكثر من 15% من الطاقة الإنتاجية الروسية، مما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، في إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وأظهر تقرير الوظائف الأميركي أمس الجمعة ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في مارس/ آذار بوتيرة أكبر من المتوقع، وأظهر أيضا نموا مطردا في الأجور.

وتشير زيادة عدد الوظائف بواقع 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي إلى طلب قوي محتمل على النفط، لكنها قد تؤخر الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من هذا العام.

وقال محللون في جي.بي مورغان إن من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع 1.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول.