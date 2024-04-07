«التأمينات» تطلق شهادة مقدار المنافع الموحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة شهادة مقدار المنافع الموحدة لعملاء نظامي التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية، التي تضاف إلى حزمة الخدمات الالكترونية العديدة التي تقدمها المؤسسة عبر منصاتها الرقمية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده التأمينات الاجتماعية في تقديم منتجاتها وخدماتها المقدمة، حيث تقدم جميع الخدمات بشكل فوري في بيئة رقمية آمنة ومتكاملة.

وتتيح خدمة شهادة مقدار المنافع للعملاء من المتقاعدين والمستفيدين من أفراد العائلة والمستفيدين من نظام التعطل عن العمل «ساند» استعراض وإصدار شهادة بمقدار المنافع التأمينية المستحقة مثل منفعة التقاعد أو منفعة التعطل عن العمل «ساند»، حيث أصبح بإمكان العميل إصدار شهادة مقدار المنافع التي توضح بياناته الشخصية ونوع ومقدار المنفعة التأمينية وبيانات الحساب البنكي والحسميات إن وجدت.

وأضافت المؤسسة أن الشهادة حملت عددا من المزايا من إمكانية إصدارها وطباعتها باللغتين العربية والإنجليزية.

وكذلك شمولها للحسميات والبدلات والحسابات البنكية للمنافع، كما أنه يمكن استخراج الشهادة بشكل فوري ومباشر من خلال الخدمات الالكترونية في الموقع أو التطبيق الالكتروني.

يذكر أن التحول الرقمي في التأمينات الاجتماعية يسير بخطوات متسارعة وفق استراتيجية طموحة تتبنى أحدث الابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتهدف لتوفير جميع الخدمات والمنتجات التأمينية للعملاء من مشتركين ومستفيدين وأصحاب عمل بشكل رقمي وفق أعلى درجات الكفاءة والفعالية.

خدمة شهادة مقدار المنافع الموحدة

تتيح:

استعراض وإصدار شهادة بمقدار المنافع التأمينية المستحقة مثل:

منفعة التقاعد.

منفعة التعطل عن العمل «ساند».

إمكان إصدار شهادة مقدار المنافع التي توضح بياناته الشخصية ونوع ومقدار المنفعة التأمينية وبيانات الحساب البنكي والحسميات إن وجدت.

المزايا:

طباعتها باللغتين العربية والإنجليزية.

شمولها للحسميات والبدلات والحسابات البنكية للمنافع.

استخراجها بشكل فوري من خلال الخدمات الالكترونية في الموقع أو التطبيق.

تشمل:

العملاء من المتقاعدين.

المستفيدين من أفراد العائلة.

المستفيدين من نظام «ساند».

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