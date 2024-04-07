أخبار البورصة اليوم الأحد 7-4-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 7-4-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.902 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ومصر لصناعة الكيماويات، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، ومصر للألومنيوم، ودلتا للطباعة والتغليف، والألومنيوم العربية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.902 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 661.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.5 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.26%، والعرب على 4.46%، واستحوذت المؤسسات على 24.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 138.8 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 28151 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 34432 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 12011 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 6484 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 9210 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7494 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1526 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

صفقات

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات المصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لحليج الأقطان، وبنك التعمير والإسكان، بحجم تداول 11 مليون سهم بقيمة 62.15 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 6.1 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون جنيه للثانية، وبحجم تداول 450 ألف سهم بقيمة 25.8 مليون جنيه للثالثة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 5100 سهم، 472 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، والحديد والصلب المصرية، وحق اكتتاب شركة حق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 400 ألف سهم، 20.2 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركات العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 550 ألف سهم، 35.5 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والعربية لحليج الأقطان، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 164 سهمًا، 17 ألف سهم، 16.3 ألف سهم، 1131 سهم، 2 مليون سهم، 55 ألف سهم، 1000 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الأهلي للتنمية والاستثمار، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 20.7 ألف سهم، 2703 أسهم، 170 ألف سهم، على التوالي.

شيني

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين مصطفى عبده خميس رئيسًا بمجلس الإدارة غير التنفيذي، وأحمد عبد الكريم عبد النبي رئيسًا تنفيذيًا، وتجديد يوم 30 أبريل الجاري موعدًا لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لاعتماد تقرير لجنة البت في إيجار مصنعي السيراميك (1-2)، كما أوصى المجلس بإعداد كراسة شروط لمصنع الأدوات الصحية تمهيدًا لعرض المصنع للإيجار.

مطاحن شمال القاهرة

أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، وبلغ الفائض المستهدف 46.2 مليون جنيه قبل الضريبة، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية من فائض التمويل الذاتي بمبلغ 25 مليون جنيه، وهي مشروعات مبلغ 10 ملايين جنيه لتأهيل الوحدات الإنتاجية، و11 مليون جنيه للدفاع المدني والحريق، و2 مليون جنيه لتحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئية، ونفس المبلغ لإعداد برنامج حاسب آلي لميكنة أعمال الشركة.