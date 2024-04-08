شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم في الأسواق 8 أبريل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم استقرار لدى محلات الجزارة عقب تراجع في بعض أنحاء الجمهورية إلى مستويات 300 جنيه في بعض المناطق لأول مرة منذ أكثر من عام، في حين تسجل اللحوم مستويات بين 370 و430 جنيها في مناطق أخرى.



وكانت أسعار اللحوم شهدت تسجيل مستويات 400 و460 جنيها قبل بدء الانخفاض في الأسعار مع توافر الأعلاف للمواشي وكذلك مع طرح كميات كبيرة في المنافذ الحكومية بسعر يبدأ من 290 جنيها.



وتختلف أسعار اللحوم وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم، كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.

وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290- 330 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 290 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيها. وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه فى المنافذ، والضانى البرقى بـ450 جنيها.