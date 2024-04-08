أخبار البورصة اليوم الإثنين 8-4-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 8-4-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.928 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العبوات الطبية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، ودلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 26 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.928 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 624.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.59%، والعرب على 4.9%، واستحوذت المؤسسات على 25.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.6 مليون جنيه، 69.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 69.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، 481 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 28503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 34945 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 6541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 9311 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7509 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1527 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 6.1 مليون سهم، 11 مليون سهم، 5.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية عدد 350 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة بالم هيلز للتعمير عدد 39.4 ميلون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعربية لحليج الأقطان، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 451 سهم، 58.9 ألف سهم، 45 ألف سهم، 39 سهمًا، 39.4 مليون سهم، 6 آلاف سهم، 11.3 ألف سهم، 4700 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والأهلي للتنمية والاستثمار، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 250 ألف سهم، 46.3 ألف سهم، 2032 سهم، 270 ألف سهم، 10.5 مليون سهم، 6 ملايين سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 79.5 ألف سهم، 3889 سهم، على التوالي.

أطلس للاستثمار

قالت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، إنها تلقت عرضًا من شركة الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية للتطوير والمشاركة في مشروع عقاري متكامل، ويتضمن تدفقات نقدية لشركة أطلس تبدأ من السنة الأولى مباشرة بدون فترة سماح، والمدة الزمنية المتوقعة للتدفقات النقدية من تحصيلات تعاقدات العملاء 10 سنوات تبدأ من عام 2024 يبلغ نصيب الشركة نسبة 35% من قيمة المبيعات المتوقعة للمشروع بمبلغ حوالي 1.448 مليار جنيه حتى يصل قيمة إجمالي المبيعات لمبلغ 3.6 مليار جنيه.