الاقتصاد

7 مايو.. أرامكو السعودية تعتزم إعلان النتائج المالية للربع الأول لعام 2024

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تعتزم شركة أرامكو السعودية، الإعلان عن نتائجها للربع الأول من 2024 يوم 28 شوال 1445هـ الموافق 7 مايو 2024، وفق ما أعلنته على موقعها الإلكتروني.

حيث سيتبع ذلك البث الإلكتروني لإعلان نتائج الشركة للربع الأول من 2024 في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت الرياض وفقا لـ “الاخبارية”.

الجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت عن صافي ربحـ بـ 454.76 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل 604.01 مليار ريال في عام 2022 بانخفاض 24.7%.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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