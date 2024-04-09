7 مايو.. أرامكو السعودية تعتزم إعلان النتائج المالية للربع الأول لعام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تعتزم شركة أرامكو السعودية، الإعلان عن نتائجها للربع الأول من 2024 يوم 28 شوال 1445هـ الموافق 7 مايو 2024، وفق ما أعلنته على موقعها الإلكتروني.

حيث سيتبع ذلك البث الإلكتروني لإعلان نتائج الشركة للربع الأول من 2024 في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت الرياض وفقا لـ “الاخبارية”.

الجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت عن صافي ربحـ بـ 454.76 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل 604.01 مليار ريال في عام 2022 بانخفاض 24.7%.