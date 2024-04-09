شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 90.78 دولار لبرنت و86.78 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 90.78 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.78 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار فى التعاملات الآسيوية المبكرة.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب أسبوعية، بلغت نسبتها نحو 4.2% لخام برنت ونحو 4.5% لخام غرب تكساس، وتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2023.

وذكر التقرير أن أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام استمرار تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها السلبية المحتملة على حركة مرور تجارة النفط بالناقلات عبر البحر الأحمر.

وتابع التقرير،إبقاء مجموعة دول أوبك + على سياساتها الإنتاجية الحالية دون تغيير، مما يعني الالتزام بتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية النصف الأول 2024 مع إعلان روسيا التحول لفرض قيود على الإنتاج بدلا من الصادرات وكذلك استمرار استهداف مصافي التكرير في روسيا الذي تسبب في تعطل أكثر من 15% من الطاقة الإنتاجية، الأمر الذي من شأنه تقييد صادرات المنتجات النفطية الروسية.

وأضاف التقرير ايضا أنه التوقعات أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين سيعزز الطلب على النفط حيث شهد قطاع التصنيع الأمريكي نمواً هو الأول منذ عام ونصف العام، كما توسع نشاط التصنيع في الصين للمرة الأولى منذ نحو ستة أشهر وانخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية بنحو 4.3 مليون برميل، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2023 وهو نحو 227.8 مليون برميل، تزامناً مع ارتفاع الطلب المحلي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023 وهو نحو 9.2 مليون برميل يوميا وطلب شركة Pemex المكسيكية من وحدتها التجارية إيقاف نحو 436 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الخام، في إطار الاستعداد لمعالجة النفط في مصفاة Dos Bocas الجديدة.



