شكرا لقرائتكم خبر عن متى تعمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات فى عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حلول عيد الفطر المبارك، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الضوابط الخاصة بمواعيد العمل الخاصة بمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال إجازة عيد الفطر، لتكون كالتالى:

أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات.

واعتبارًا من ثانى أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالى:

* يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

* يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

* باقى أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.