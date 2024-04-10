شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار وتراجع اليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 75ر1 كوبيك ليصل إلى 02ر93 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الأربعاء.

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 75ر7 كوبيك ليصل إلى 74ر100 روبل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 7ر0 كوبيك ليصل إلى 83ر12 روبل.