شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: عيد الفطر أحدث رواجا فى سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو المغربي عضو الشعبة العامة للمجوهرات والذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الذهب في مصر يشهد حاليا حالة من الرواج، رغم ارتفاع الأسعار بدأت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، متوقعا أن يمتد النشاط إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

ونوه المغربي إلى أن سوق الذهب في مصر يشهد رواجا منذ منتصف مارس الماضي والذي تزامن مع الاحتفال بعيد الأم وأرباح الشركات السنوية.

ولفت المغربي إلى أن الطلب على المشغولات الذهبية فاق الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية عكس الفترات السابقة، لافتا إلى أن عيد الفطر المبارك زاد إقبال المواطنين على الشراء بالتزامن مع حالات زواج عادة ما تتم خلال العيد بخلاف الهدايا.

وتوقع المغربي استمرار حالة الرواج في سوق الذهب خلال فترة الصيف والذي يتزامن مع عودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء العطلات مع أسرهم وكذلك انتعاش السياحة خاصة الخليجية.

واتفق معه ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب.. واصفا المبيعات "بالجيدة"، مرجعا ذلك إلى الاستقرار النسبي للمعدن الأصفر في السوق المحلي بالرغم من ارتفاعه عالميا بنحو 150 دولارا للأوقية إلى قرار تحرير سعر الصرف والذي وضع سعرا موحدا للعملة والقضاء على السوق الموازية.