شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع نيكي الياباني مع توخي المستثمرين الحذر قبيل بيانات تضخم أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

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ترقب البيانات الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا اليوم الأربعاء مع جنى المستثمرين للأرباح بعد مكاسب استمرت لجلستين متتاليتين، بينما ساد الحذر قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.وهبط نيكي 0.48% إلى 39581.81 نقطة بعد أن ارتفع المؤشر نحو 1% في كل من الجلستين السابقتين، وتراجع المؤشر القياسي نحو 2% الجمعة الماضية في أكبر انخفاض له منذ شهر تقريبا.ويترقب المستثمرون البيانات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم بحثا عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بأسعار الفائدة.ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاعا في معدل التضخم إلى 3.4% على أساس سنوي من 3.2% في فبراير.