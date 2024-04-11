شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستخدمى التجارة الإلكترونية وفقا للفئات العمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مستخدمي التجارة الإلكترونية الشراء عبر الإنترنت وفقا للحالة العملية، عن وصول نسبة الأفراد خارج قوة العمل الذين يقومون بالشراء عبر الإنترنت نحو %41.9 و نحو %39.1 الأفراد الذين يعملون بأجر، و نحو

%9.8 للأفراد الذين يعملون لحسابهم، وحوالي %6.6 للأفراد الذين لا يعملون، في حين بغت نسبة الأفراد غير المصنفين ويقومون بالشراء عبر الإنترنت نحو 2%.



مستخدمي التجارة الإلكترونية (الشراء عبر الإنترنت) وفقا لمستوى التعليم

بلغت نسبة الأفراد الحاصلين على شهادة تعليم متوسط وفوق متوسط، الذين يقومون بالشراء عبر اإلنترنت نحو 47.9% ونحو %37.6 للأفراد في مرحلة التعليم الجامعي ونحو %8.6 للأفراد في مرحلة التعليم الإعدادي بينما وصلت نسبة الأفراد فراد في مرحلة التعليم الأساسي الذين يقومون بالشراء عبر الإنترنت نحو 5%.

مستخدمي التجارة الإلكترونية (الشراء عبر الإنترنت) وفقا للفئات العمرية

بلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية من 29-15عاما، ويقومون بالشراء عبر الإنترنت 42.5% و كانت النسبة %34.7 للأفراد الفئة العمرية من 44-30 يليها %17.1 للأفراد في الفئة العمرية من 59-45 وأخيرًا %5.7 لألفراد في الفئة العمرية 60 سنة فأكثر.