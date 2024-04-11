شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي يجتمع لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

خفض سعر الفائدة

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارا بشأن سياسته النقدية المستقبلية في اجتماعه الدوري اليوم الخميس على خلفية انخفاض معدلات التضخم.ومن المتوقع عموما أن يترك الأوصياء على عملة اليورو أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو دون تغيير في الوقت الحالي.ويُنتظر المؤتمر الصحفي مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعد الاجتماع بفارغ الصبر.ويأمل المشاركون في السوق في الحصول على إشارة إلى أن خفض سعر الفائدة قد يكون وشيكا.يشار إلى أن سعر الفائدة الرئيسي الذي يمكن للبنوك في منطقة اليورو اقتراض الأموال من البنك المركزي الأوروبي بناء عليه هو حاليا 5ر4%.وعندما تضع البنوك ودائع لدى البنك المركزي، فإنها تحصل على فائدة بنسبة 4%. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 10 مرات متتالية منذ يوليو 2022 من أجل السيطرة على التضخم الذي ارتفع إلى مستويات قياسية في بعض الأحيان.ويؤدي هذا إلى أن تصبح القروض أكثر تكلفة، مما قد يحد من الطلب ويعاكس ارتفاع الأسعار بشكل عام.ومع ذلك، فإن التمويل الأكثر تكلفة يشكل أيضا عبئا على المقترضين. وفي منطقة اليورو، ضعف التضخم بشكل كبير في الآونة الأخيرة.