سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11-4-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "أموال الغد" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس، الموافق 11-4-2024، في البنوك المصرية.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-4-2024 بالبنك المركزي نحو 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان:

سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان 47.33 جنيه للشراء، 47.43 جنيه للبيع.