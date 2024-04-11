الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب وتباين في المعادن النفيسة

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واس- لندن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وتباين في المعادن النفيسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، وعوضت خسائرها من الجلسة السابقة بدفعة من التوتر الجيوسياسي الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلاً 2334.64 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:08 بتوقيت جرينتش.

أسعار المعادن

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.93 دولاراً للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ يونيو2021 أمس الأربعاء.
وارتفع البلاتين 1.3% إلى 972.60 دولاراً، كما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1056.31 دولاراً .
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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