شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وتباين في المعادن النفيسة والان نبدء بالتفاصيل

أسعار المعادن

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، وعوضت خسائرها من الجلسة السابقة بدفعة من التوتر الجيوسياسي الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلاً 2334.64 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:08 بتوقيت جرينتش.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.93 دولاراً للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ يونيو2021 أمس الأربعاء.وارتفع البلاتين 1.3% إلى 972.60 دولاراً، كما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1056.31 دولاراً .