الاقتصاد

بداية من الخميس للأحد.. تعرف على مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

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القاهرة - سامية سيد - يتيح المتحف المصري الكبير الزيارة من خلال جولات محدودة العدد لاختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي.

ويتمكن الزائر من زيارة البهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، بجانب حضور العرض التفاعلي لمعرض توت عنخ آمون.

ونشر الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير مواعيد الزيارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

يتمنى المتحف المصري الكبير لكم ولعائلتكم عيد فطر مبارك.

مواعيد العمل الرسمية للمتحف خلال أيام من الخميس 11 أبريل إلى الأحد 14 أبريل من 9:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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