مواعيد العمل الرسمية للمتحف خلال أيام من الخميس 11 أبريل إلى الأحد 14 أبريل من 9:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.

شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من الخميس للأحد.. تعرف على مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع