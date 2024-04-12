شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاصمة الإدارية يبدأ إعداد قائمة جديدة لبدء تسليمها وحدات سكنية فى r3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، عقب عيد الفطر ، فى إعداد قائمة جديدة تتضمن عدد من المواطنين الحاجزين ف ى الحى السكنى الثالث "r3" وذلك لبدء إرسال أوراقهم للبنوك لسداد مقدم الحجز، تمهيدا لتسليمهم الوحدات المخصصة لهم.

وأكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، أنه تم الانتهاء من تسكين 300 أسرة حجزوا داخل الحى السكنى فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 4000 وحدة لموظفى الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الفترة المقبلة، وخاصة عب انطلاق الجمهورية الجديدة بشكل رسمى باداء الرئيس عبد الفتاج السيسى اليمين الدستورية لولاية جديدة، سيتم بدء تسليم أكبر قدر من الوحدات السكنية للحاجزين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتكون هناك حياة حقيقية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، أن الحى السكنى الثالث من أرقى و أيقونة الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو حى سكنى مقام على مساحة 1000 فدانا يقدم حوالى 22 ألف وحدة سكنية و460 فيلا، والطابع المعمارى الخاص به مماثل لطابع عمارات وسط البلد التاريخية.



وطبقا لتقارير رسمية، صادرة من وزارة الإسكان، فإن معدل الإنجاز بالحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغ 100%، وهو المشروع الذى يُقام على مساحة 1000 فدان بإجمالى 8 مجاورات، حيث تم الانتهاء من العمارات السكنية بالمجاورة الأولى بعدد 105 عمارات، 3104 وحدات سكنية، وجار العمل على تنسيق شبكة الشوارع الداخلية (مسارات الدراجات ومسارات المشاة)، وبلغ معدل الإنجاز فى العمارات السكنية بالمجاورة الثانية 90%، بعدد 139 عمارة، 3920 وحدة، فيما وصلت نسبة الإنجاز فى العمارات السكنية بالمجاورة الثالثة 85%، بواقع 83 عمارة سكنية، 2324 وحدة سكنية،

ويعتبر الحى السكنى الثالث «كابيتال ريزيدانس» التى تنفذه وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية اول المشروعات التى بدأ تنفيذها فى العاصمة الإدارية على 1016 فدانا، ويضم 8 مجاورات، ويتم تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكنى مختلط، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وتعتزم هيئة المجتمعات العمرانية تسليم عدد 2800 وحدة سكنية للحاجزين فى العاصمة الإدارية خلال العام الجارى تقع فى الحى السكنى الثالث.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت عن الطرح الأول لوحدات العاصمة الإدارية، فى يونيو 2018، بمساحات تتراوح ما بين 130 إلى 173 مترا مربعا للوحدة لعدد 2800 وحدة، والطرح الثانى ضم 500 وحدة.