شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 90.25 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتكبد خسارة أسبوعية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت، بـ51 سنتا، أو ما يعادل 0.57% ووصلت إلى 90.25 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتًا أو 0.72 % إلى 85.63 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من 1%.