شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة الدولية" تخفض توقعات الطلب على النفط في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قلصت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024، وعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع.
وخفضت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميًا إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، مضيفة أن أثر إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كورونا قد زال.
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع بالاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود الصناعي".
ويقل ذلك كثيرا عن توقعات أوبك أمس الخميس، البالغة 2.25 مليون برميل يوميًا هذا العام استنادًا إلى استهلاك قوي للوقود في أشهر الصيف، لكنها تتجاوز توقعات الحكومة الأمريكية لنمو الطاقة بمستوى أكثر تواضعا عند 950 ألف برميل يوميا.
وأضافت أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرا وأن يتسارع التوسع في قطاع السيارات الكهربائية.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إسهام الصين في الزيادة العالمية في الطلب على النفط من المتوقع أن تقل من 79% في عام 2023 إلى 45% في عام 2024، ثم إلى 27% العام المقبل.
وقالت: "على الرغم من التباطؤ العالمي المتوقع، فإن هذا المستوى من نمو الطلب على النفط يظل متماشيًا إلى حد كبير مع مساره في فترة ما قبل كورونا، حتى وسط توقعات متواضعة للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام، وزيادة انتشار تقنيات الطاقة النظيفة".
وخفضت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميًا إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، مضيفة أن أثر إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كورونا قد زال.
تراجع بيانات التسليموقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط: "جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول متراجعة، إذ أدى الطقس الدافئ على غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأكثر من المعتاد".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع بالاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود الصناعي".
ويقل ذلك كثيرا عن توقعات أوبك أمس الخميس، البالغة 2.25 مليون برميل يوميًا هذا العام استنادًا إلى استهلاك قوي للوقود في أشهر الصيف، لكنها تتجاوز توقعات الحكومة الأمريكية لنمو الطاقة بمستوى أكثر تواضعا عند 950 ألف برميل يوميا.
وأضافت أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرا وأن يتسارع التوسع في قطاع السيارات الكهربائية.
إنهاء قيود كوروناوأنهت الصين القيود المفروضة على التنقلات لاحتواء كورونا في وقت لاحق لباقي الدول، وبعد انتهاء أثر ذلك، من المتوقع أن تكون مشاركة الصين في نمو الطلب العالمي أقل.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إسهام الصين في الزيادة العالمية في الطلب على النفط من المتوقع أن تقل من 79% في عام 2023 إلى 45% في عام 2024، ثم إلى 27% العام المقبل.
وقالت: "على الرغم من التباطؤ العالمي المتوقع، فإن هذا المستوى من نمو الطلب على النفط يظل متماشيًا إلى حد كبير مع مساره في فترة ما قبل كورونا، حتى وسط توقعات متواضعة للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام، وزيادة انتشار تقنيات الطاقة النظيفة".