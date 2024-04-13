شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صرف أول راتب بعد إجازة عيد الفطر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصرف وزارة المالية، رواتب العاملين بكافة الجهات الإدارية بالدولة خلال الفترة من يوم الأحد 21 أبريل حتى يوم 28 من الشهر ذاته.

وتنتهي إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، ويبدأ العمل في القطاعين العام والخاص يوم الإثنين المقبل.

أما راتب شهر مايو، يبدأ صرفه خلال الفترة من الخميس 23 مايو وحتى الأربعاء 29 مايو، في إطار التيسير على العاملين بكافة الجهات الإدارية للدولة، وحفاظًا على التدفقات النقدية للخزانة العامة.

وارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 322.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2023/2024، بزيادة 64.2 مليار جنيه بنسبة نمو 24.8% عن العام المالي الماضي.



وتصرف وزارة المالية للشهر الثاني على التوالي، رواتب العاملين بالحكومة متضمنة العلاوة التي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الماضي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

كما يتضمن الراتب الحافز الإضافي الشهري أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و550 جنيهًا لشاغلي الدرجة الخامسة، و600 جنيه لشاغلي الدرجة الرابعة، و650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.