شكرا لقرائتكم خبر عن صبري الغامدي رئيسا لمجلس إدارة «الكابلات السعودية».. ووليد الشويعر نائبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية في 7 أبريل الحالي، تعيين م. صبري الغامدي رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وم. وليد الشويعر نائبا لرئيس المجلس.

ووفقا لبيان تداول، كانت الشركة قد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في 3 أبريل الحالي، إذ انتخب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 4 أبريل 2024، ولمدة 3 سنوات تنتهي في 3 أبريل 2027. تشكيل لجنتي المكافآت والمراجعة قرر المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات التي تضم كل من د. شبيب الحقباني، وم. وليد الشويعر، ومحمد المطيري.

وتضمنت قرارات المجلس: تشكيل لجنة المراجعة التي تضم كل من عبدالكريم النهير، وماجد كريم، ومحمد داغستاني.

وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. استقالة عضو مجلس الإدارة وأعلنت شركة الكابلات السعودية استقالة عضو مجلس الإدارة م. عبد العزيز أبا الخيل (عضو مستقل) من منصبه، وذلك اعتباراً من تاريخ 28/09/1445 هـ الموافق 07/04/2024م، بسبب تغير ظروف العمل.

وأفادت بأن العضو المستقيل انضم إلى شركة أخرى (وأنظمة الشركة التي انضم إليها تمنع المشاركة في مجالس إدارة أو لجان الشركات المدرجة)، وبالتالي لن يتمكن من الاستمرار كعضو في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية. تعيين عضو جديد وقرر مجلس الإدارة تعيين م. عبد الله الغبين (عضو مستقل)، في المركز الشاغر في عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 04/10/1445هـ الموافق 13/04/2024م، وذلك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 03/04/2027م

ويحمل المهندس عبد الله الغبين خبرة 30 عاما في إدارة الشركات الصناعية والعامة والخاصة، وعمل في مناصب مختلفة في الإنتاج وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال، والإدارة العليا وعضوية مجلس الإدارة ورئاسة الشركات في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة. ومستشار إداري وهندسي.

وأوضحت أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.