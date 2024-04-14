شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة العيد.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع بعد العودة من إجازة العيد على انخفاض بنسبة 0.3 %، عند 12666 نقطة، وبتداولات بلغت 6.286 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 243.170 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.925 تريليون ريال. انخفاض أسهم 122 شركة انخفضت أسهم 122 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 103، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، وأكوا باور، وأنابيب السعودية، والخليج للتدريب، وأديس، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سبكيم العالمية، والعربي، والأهلي، ولوبريف، والسيف غاليري، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 26390 نقطة، وبتداولات بلغت 44.830 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.694 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.282 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 31 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 38، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.