شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مايو.. »سليمان الحبيب» تناقش تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة 08:30 مساء يوم الثلاثاء 06/11/1445هـ الموافق 14/05/2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وبحسب المادة (38) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية عدة موضوعات منها: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024.

ويشمل الجدول: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1.050 مليار ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.

وأتاحت الشركة جدول أعمال الجمعية عبر الرابط من هنا.

