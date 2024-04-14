القيمة السوقية لهيونداي وكيا تتجاوز حاجز 100 تريليون وون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المتوقع على نطاق واسع أن تتجاوز القيمة السوقية المجمعة لشركتي هيونداي موتور وكيا حاجز 100 تريليون وون (72.2 مليار دولار أمريكي) هذا العام، وفقا لمراقبي الصناعة أمس الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه حتى أمس، تبلغ القيمة السوقية المجمعة للشركتين 94.38 تريليون وون، حيث تبلغ قيمتا هيونداي موتور ووحدتها الشقيقة كيا 50.23 تريليون وون و44.14 تريليون وون على التوالي.

ومنذ بداية عام 2024، ارتفع سعر سهم هيونداي موتور بنسبة 16.9% تقريبا، وارتفع سعر سهم كيا بنسبة 9.8%. وتجاوزت قيمتهما السوقية المجمعة 100 تريليون وون في الشهر الماضي لكنها تراجعت.

ويتوقع مراقبو الصناعة أن ترتد القيمة السوقية للشركتين مرة أخرى إلى ما يزيد عن 100 تريليون وون، حيث أظهرت شركتا صناعة السيارات علامات على تحسين أداء المبيعات الذي يركز على الطرازات المتميزة ذات القيمة المضافة الأعلى سعرا، على الرغم من الانخفاض السنوي في عدد المركبات المباعة خلال الربع الأول.

ووفقا لتحليل حديث أجرته «يونهاب إنفوماكس» لتوقعات الأرباح من شركات الوساطة المالية المختلفة، من المتوقع أن تعلن شركة هيونداي موتور عن مبيعات بقيمة 39.66 تريليون وون للربع الأول، بزيادة 5% عن العام الماضي. وكان من المتوقع أن تعلن كيا عن زيادة في المبيعات بنسبة 4.4% على أساس سنوي، بقيمة 24.73 تريليون وون، في هذه الفترة.

القيمة السوقية المجمعة لهيونداي وكيا حاليا 94.38 تريليون وون.

هيونداي موتور 50.23 تريليون وون.

كيا موتور 44.14 تريليون وون.

القيمة السوقية المتوقعة لهيونداي وكيا نهاية 2024