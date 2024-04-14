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وأوضح البنك أنه بإضافة هذا الترخيص وصل إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط إلى 10 شركات، فيما أصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة 61 شركة في المملكة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها.
كذلك تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل «ساما»، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الالكتروني.
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