حوار دول الخليج

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واستقبل وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، أمس الأحد في العاصمة الأوزبكية طشقند، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.
وجرى، خلال الاستقبال مناقشة التحضيرات للاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي الذي سيعقد بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى اليوم الاثنين، في العاصمة الأوزبكية (طشقند)، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأكد البديوي الأهمية الكبيرة التي توليها دول مجلس التعاون لعلاقاتها مع دول آسيا الوسطى؛ مشددا على أن عقد هذا الاجتماع الوزاري المشترك الثاني، وفي غضون فترة أقل من عام على انعقاد القمة الأولى بين الجانبين؛ يعتبر شاهدا جديدا على حرص الطرفين في المضي قدما تجاه تطوير العلاقات على كل الأصعدة وفي كل المجالات.
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