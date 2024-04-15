الاقتصاد

تعرف على ماركات السيارات الأعلى مبيعا خلال يناير وفبراير 2024

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير " اميك2024 " مجلس معلومات سوق السيارات أن ماركة "تويوتا" استطاعت أن تحصد المركز الأول في قائمة الماركات التجارية الأعلى مبيعًا للسيارات بحصة سوقية 14%، مسجلة بيع نحو 1920 سيارة، وذلك خلال يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري 2024 .


وكان المركز الثاني من نصيب ماركة  "نيسان" بحصة سوقية 13.1% محققة بيع 1795 سيارة، ثم ماركة  "شيفروليه" في المركز الثالث بنسبة 13.1% بإجمالي 1786 سيارة.

أما ماركة  "شيري" فقد جاءت في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 12.7% مسجلة بيع 1737 سيارة، ثم ماركة "هيونداي" في المركز الخامس بنسبة 10.6% بإجمالى 1447 سيارة.

وحصدت ماركة "إم جي" المرتبة السادسة بحصة سوقية 6.9% بواقع 946 سيارة، تلتها ماركة "كيا" في المركز السابع بنسبة 5.5% بإجمالى 750 سيارة، ثم ماركة "بي واي دي" بحصة قدرها 4.2% بنحو 575 سيارة.

وكانت ماركة "سوزوكي" في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 4% مسجلة بيع 545 سيارة، تلتها ماركة "ميتسوبيشي" في المركز العاشر بنسبة 3.6% بإجمالى 490 سيارة.

وعن ماركة  "فيات" فقد جاءت فى المرتبة الحادية عشرة مستحوذة على حصة سوقية 2.6% محققة بيع 360 سيارة، أعقبتها ماركة "أوبل" بنسبة قدرها 1.3% بنحو 183 سيارة.

وأخيرا فقد توزعت الحصص السوقية المتبقية المقدرة بنحو 8.3% مسجلة 1136 سيارة متنوعة على الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليا .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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