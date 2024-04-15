شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات البطاطس تسجل 30 مليون دولار في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من البطاطس في شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 30 مليون و578 ألف دولار، بينما كانت 29 مليون و950 ألف دولار في شهر يناير عام 2023، بزيادة طفيفة بلغت 628 ألف دولار.

وجاءت صادرات مصر من البطاطس ضمن قائمة الصادرات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 526 مليون و493 ألف دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت نحو 403 مليون و127 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 123 مليون و366 ألف دولار.

وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها فواكه طازجة بنسبة 24.9%، يليها صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 35.7٪، بالإضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة بلغت 38.6%، وأخيرا صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 12.8%.