شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الإحصاء”: تباطؤ التضخم السنوي بالمملكة إلى 1.6 % خلال مارس مقابل 1.8 % في فبراير والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في السعودية على أساس سنوي إلى 1.6% خلال مارس الماضي، فيما كان قد بلغ 1.8% في فبراير السابق له، وجاء الارتفاع بتأثير رئيس من صعود إيجارات المساكن 10.5%.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 0.6 % في الربع الأول 2024 على أساس سنوي، مع ارتفاع القطاع السكني 1.2 %، بينما ارتفع المؤشر 0.3 % على أساس فصلي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.