“الإحصاء”: تباطؤ التضخم السنوي بالمملكة إلى 1.6 % خلال مارس مقابل 1.8 % في فبراير

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في السعودية على أساس سنوي إلى 1.6% خلال مارس الماضي، فيما كان قد بلغ 1.8% في فبراير السابق له، وجاء الارتفاع بتأثير رئيس من صعود إيجارات المساكن 10.5%.