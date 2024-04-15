الاقتصاد

“الإحصاء”: تباطؤ التضخم السنوي بالمملكة إلى 1.6 % خلال مارس مقابل 1.8 % في فبراير

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في على أساس سنوي إلى 1.6% خلال مارس الماضي، فيما كان قد بلغ 1.8% في فبراير السابق له، وجاء الارتفاع بتأثير رئيس من صعود إيجارات المساكن 10.5%.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 0.6 % في الربع الأول 2024 على أساس سنوي، مع ارتفاع القطاع السكني 1.2 %، بينما ارتفع المؤشر 0.3 % على أساس فصلي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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