شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 أبريل 2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين والتي تسجل مستويات 3280 جنيها للجرام من عيار 21 وقت صياغة هذه السطور بعد تسجيل مستويات 3300 مستهل تعاملات أمس مع استمرار تذبذب حركة الذهب عالمياً ومحليا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3749 جنيها.

عيار 21 يسجل 3280 جنيها.

عيار 18 يسجل 2811 جنيها.

عيار 14 يسجل 2187 جنيها.

الجنيه الذهب 26240 جنيها.

سعر الذهب العالمي

افتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع محدود لتسيطر التحركات العرضية على حركة المعدن النفيس وذلك على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى بداية قوية للذهب هذا الأسبوع بسبب الهجمات الإيرانية على الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تتداول أسعار الذهب الفوري حالياً حول المستوى 2350 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2372 دولار وأدنى مستوى عند 2344 دولار للأونصة ليسجل ارتفاع محدود بنسبة 0.2%.

يأتي هذا بعد أن سجل سعر الذهب العالمي يوم الجمعة الماضية أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة، مسجلا ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% وهو الأسبوع الرابع على التوالي في المكاسب.