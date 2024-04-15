شكرا لقرائتكم خبر عن سي جي تي إن: نهضة متزايدة في قطاع السياحة السعودي منذ بداية 2024 والان نبدء بالتفاصيل



متنزه ترفيهي عالمي

في هذا السياق، تخطط إحدى وحدات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية لبناء أول متنزه ترفيهي "دراجون بول" في العالم بالقرب من الرياض بالمملكة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية.

تنويع اقتصاد المملكة

علقت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية معتبرة أن ذلك يأتي ضمن جهود السعودية في العبور إلى آفاق أرحب بتأكيد طموحاتها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

دراجون بول

قالت شركة "توي أنيميشن" التي تنتج مسلسل شخصية "دراجون بول" ومسلسلات الرسوم المتحركة الشهيرة الأخرى وترخص استخدامها إن شركة "القدية" للاستثمار التي تعد وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تخطط لبناء المتنزه الترفيهي كجزء من المشروع الترفيهي في القدية جنوب غرب الرياض فيما يعد نمط ترفيهي جديد.

جني المزيد من الأرباح

قال موقع كوارتز، أن مشروعات السعودية تجذب الكثير من الأموال. وتبذل المملكة العربية السعودية جهودا ضخمة للعبور إلى مرحلة اقتصادية افضل بتنمية قطاعات كثيرة من ضمنها السياحة كجزء من محاولة لجلب المزيد من الزوار إلى المملكة.

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تمت صناعة الكرتون الياباني على يد أكيرا تورياما الذي توفي مؤخرًا عن عمر يناهز 68 عامًا وهو أحد أكثر الشخصيات الخيالية شهرة في العالم.

في شهر يناير قامت شركة الأبحاث باروت أناليتكس بتصنيف دراجون بول زد من عالم دراجون بول على أنه من"المسلسلات القديمة" الأكثر طلبًا -المسلسل انتهى قبل أكثر من 20 عامًا- في العالم.

المخطط السياحي السعودي

تسعى المملكة بحلول عام 2030 للحصول على 10% من ناتجها المحلي الإجمالي من قطاع السياحة وأكثر من ذلك.

في هذا السياق فأحد ما يسمى بـ " المشاريع العملاقة " التي يتم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف هو مشروع القدية الذي يعد مركز ترفيهي قيد الإنشاء.

كما وتشمل الأجزاء الأخرى من المشروع حلبة الفورمولا 1 ومتنزه سيكس فلاجز الترفيهي الذي سيضم العديد من التحديات في تحطيم الأرقام القياسية. ليس هذا فحسب، بل سيضم أكبر حديقة مائية في الشرق الأوسط.

من جانبها، قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أنه من المثير إن يتم بناء أول متنزه ترفيهي في العالم مخصص لعالم القصص المصورة والأفلام والألعاب "دراجون بول" في المملكة العربية السعودية.

وسيكون المنتزه العملاق الذي تتمحور قصته حول عالم لاعب القتال السحري جوكو وأصدقائه، جزءًا من مشروع شركة القدية للاستثمار بالقرب من الرياض.

مناطق جذب متعددة

وسيتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته 500 ألف متر ألعابًا ومناطق جذب في سبع مناطق مستوحاة من السلسلة إلى جانب الفنادق والمطاعم، في تجربة إقامة وترفيه متكاملة وفي عالم سحري.

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وخطت المملكة العربية السعودية خطوات نحو تنويع اقتصادها من خلال عدد من المشاريع الضخمة. ويتم بناء القدية على موقع يزيد حجمه عن ضعف مساحة عالم ديزني في فلوريدا ومن المخطط أن يشمل متنزه سيكس فلاجز الترفيهي أيضًا.

إضافة إلى ذلك قال موقع كارتون بريو، أن كشف شركة "القدية" وخططها لبناء أول مدينة ملاهي دراجون بول في العالم.

استثمارات في كل القطاعات

يجري الاستثمار الآن على سبيل المثال المترابط في مجالاته لا الحصر في المملكة بالعقارات والسياحة والرياضة والترفيه. على سبيل المثال.

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة قدرها 6.03% في شركة "تويي" اليابانية.

في هذا الإطار، قالت مجلة فارايتي، أنه تزداد شعبية المانجا والأنيمي بشكل متزايد في السعودية حيث يوجد ما يقدر بنحو 13 مليون معجب بهذا النوع الياباني وحوالي 85 مليونًا في جميع أنحاء العالم العربي، وفقًا لشركة إنتاج وتوزيع الأنيمي "مانجا برودكشنز".

ستمتد حديقة دراجون بول "Dragon Ball" الترفيهية الضخمةعلى مساحة تزيد عن 500000 متر مربع (31000 ميل مربع) وتضم سبع مناطق مختلفة تعيد إنشاء مواقع مميزة مختلفة من السلسلة الأصلية.

أهداف سعودية طموحة

وحصلت المملكة العربية السعودية على اعتراف وإشادة دوليين من هيئة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة لاستقبالها أكثر من 100 مليون سائح في عام 2023، متجاوزة هدفها السابق المحدد لعام 2030، وفق ما ذكر موقع تي تي جي إيشيا.

وبعد تحقيق هذا الإنجاز قبل سبع سنوات من الهدف الأولي، أعلنت وزارة السياحة أن المملكة قد حددت الآن هدفًا طموحًا جديدًا يتمثل في استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030. الدمام - شريف احمد - يشهد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية طفرة متزايدة منذ بداية عام 2024، بعد أن بدأت البلاد في تقديم تأشيرات سياحية للأجانب في سبتمبر 2019، ويزداد عدد السياح القادمين إلى المملكة بمرور الوقت، والعام الماضي استضافت البلاد 140 ألف سائح صيني. ومع تزايد عدد الزوار تضاعف المملكة حجم الغرف الفندقية لاستقبال الكم المتزايد، وفق ما ذكرت موقع سي جي تي إن.في هذا السياق، تخطط إحدى وحدات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية لبناء أول متنزه ترفيهي "دراجون بول" في العالم بالقرب من الرياض بالمملكة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية.علقت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية معتبرة أن ذلك يأتي ضمن جهود السعودية في العبور إلى آفاق أرحب بتأكيد طموحاتها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.قالت شركة "توي أنيميشن" التي تنتج مسلسل شخصية "دراجون بول" ومسلسلات الرسوم المتحركة الشهيرة الأخرى وترخص استخدامها إن شركة "القدية" للاستثمار التي تعد وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تخطط لبناء المتنزه الترفيهي كجزء من المشروع الترفيهي في القدية جنوب غرب الرياض فيما يعد نمط ترفيهي جديد.قال موقع كوارتز، أن مشروعات السعودية تجذب الكثير من الأموال. وتبذل المملكة العربية السعودية جهودا ضخمة للعبور إلى مرحلة اقتصادية افضل بتنمية قطاعات كثيرة من ضمنها السياحة كجزء من محاولة لجلب المزيد من الزوار إلى المملكة.اقرأ أيضاً: "السياحة" لمرافق الضيافة في مكة والمدينة: طبقوا إرشادات السلامةتمت صناعة الكرتون الياباني على يد أكيرا تورياما الذي توفي مؤخرًا عن عمر يناهز 68 عامًا وهو أحد أكثر الشخصيات الخيالية شهرة في العالم.في شهر يناير قامت شركة الأبحاث باروت أناليتكس بتصنيف دراجون بول زد من عالم دراجون بول على أنه من"المسلسلات القديمة" الأكثر طلبًا -المسلسل انتهى قبل أكثر من 20 عامًا- في العالم.تسعى المملكة بحلول عام 2030 للحصول على 10% من ناتجها المحلي الإجمالي من قطاع السياحة وأكثر من ذلك.في هذا السياق فأحد ما يسمى بـ " المشاريع العملاقة " التي يتم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف هو مشروع القدية الذي يعد مركز ترفيهي قيد الإنشاء.كما وتشمل الأجزاء الأخرى من المشروع حلبة الفورمولا 1 ومتنزه سيكس فلاجز الترفيهي الذي سيضم العديد من التحديات في تحطيم الأرقام القياسية. ليس هذا فحسب، بل سيضم أكبر حديقة مائية في الشرق الأوسط.من جانبها، قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أنه من المثير إن يتم بناء أول متنزه ترفيهي في العالم مخصص لعالم القصص المصورة والأفلام والألعاب "دراجون بول" في المملكة العربية السعودية.وسيكون المنتزه العملاق الذي تتمحور قصته حول عالم لاعب القتال السحري جوكو وأصدقائه، جزءًا من مشروع شركة القدية للاستثمار بالقرب من الرياض.وسيتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته 500 ألف متر ألعابًا ومناطق جذب في سبع مناطق مستوحاة من السلسلة إلى جانب الفنادق والمطاعم، في تجربة إقامة وترفيه متكاملة وفي عالم سحري.اقرأ أيضاً: العارضة.. متنزه مطلّ الأمير محمد بن ناصر يعكس جمال الطبيعة بجازانوخطت المملكة العربية السعودية خطوات نحو تنويع اقتصادها من خلال عدد من المشاريع الضخمة. ويتم بناء القدية على موقع يزيد حجمه عن ضعف مساحة عالم ديزني في فلوريدا ومن المخطط أن يشمل متنزه سيكس فلاجز الترفيهي أيضًا.إضافة إلى ذلك قال موقع كارتون بريو، أن كشف شركة "القدية" وخططها لبناء أول مدينة ملاهي دراجون بول في العالم.يجري الاستثمار الآن على سبيل المثال المترابط في مجالاته لا الحصر في المملكة بالعقارات والسياحة والرياضة والترفيه. على سبيل المثال.يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة قدرها 6.03% في شركة "تويي" اليابانية.في هذا الإطار، قالت مجلة فارايتي، أنه تزداد شعبية المانجا والأنيمي بشكل متزايد في السعودية حيث يوجد ما يقدر بنحو 13 مليون معجب بهذا النوع الياباني وحوالي 85 مليونًا في جميع أنحاء العالم العربي، وفقًا لشركة إنتاج وتوزيع الأنيمي "مانجا برودكشنز".ستمتد حديقة دراجون بول "Dragon Ball" الترفيهية الضخمةعلى مساحة تزيد عن 500000 متر مربع (31000 ميل مربع) وتضم سبع مناطق مختلفة تعيد إنشاء مواقع مميزة مختلفة من السلسلة الأصلية.وحصلت المملكة العربية السعودية على اعتراف وإشادة دوليين من هيئة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة لاستقبالها أكثر من 100 مليون سائح في عام 2023، متجاوزة هدفها السابق المحدد لعام 2030، وفق ما ذكر موقع تي تي جي إيشيا.وبعد تحقيق هذا الإنجاز قبل سبع سنوات من الهدف الأولي، أعلنت وزارة السياحة أن المملكة قد حددت الآن هدفًا طموحًا جديدًا يتمثل في استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030.