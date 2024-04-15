أخبار البورصة اليوم الإثنين 15-4-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 15-4-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أول جلسات بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.994 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: دلتا للطباعة والتغليف، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والألومنيوم العربية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والعربية للأسمنت، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تربح 66 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أول جلسات بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.994 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 874.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.75 مليار جنيه، عبر تنفيذ 143.6 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.17%، والعرب على 5.91%، واستحوذت المؤسسات على 33.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 386.3 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 141.7 مليون جنيه، 190.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 740.4 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 29616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 36367 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12637 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 6696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9584 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 7658 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1534 نقطة.

وصعدت أسهم 136 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 329.9 ألف سهم، مليون سهم، 5.7 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، ورواد السياحة-الرواد عدد 4.2 مليون سهم، 825.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والعبوات الطبية، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 26.1 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، مليون سهم، 32 ألف سهم، 3500 سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والأهلي للتنمية والاستثمار، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2.3 مليون سهم، 80.8 ألف سهم، 1362 سهم، 6471 سهم، مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وايه كابيتال القابضة، شراء الأولى عدد 327 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، وشراء الثانية عدد 945.6 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 306.7 ألف سهم خزينة.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تلقيها عروض فنية ومالية من كل من شركات هايد بارك العقارية للتطوير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وماونتن فيو للمشاركة بمدينة نيو هليوبليس، وتم الانتهاء من التقييم الفني للثلاث شركات المقدمة، ومن المتوقع إنهاء التقييم المالي قبل نهاية الشهر الحالي وعرضه على مجلس الإدارة لاختيار العرض الأنسب، منوهة إلى أن قيمة الأرض المزمع المشاركة عليها تتجاوز قيمة 10 مليارات جنيه.

القلعة

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن توقيها اتفاقية لتسوية التزاماتها تجاه مجموعة من البنوك الدائنة وهي (بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي) مقابل حوالي 4.5 مليار جنيه من خلال 239.2 مليون سهم تمثل حصة 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال 5 أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس، وقطعة أرض مسجلة مساحتها 60.1 ألف متر مربع على النيل في منطقة التبين، وتعويضات عن تغيرات سعر الصرف وتذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.

كما وقعت القلعة وشركاتها المرتبطة اتفاقًا لإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد القلعة وشركاتها بموجبه 184 مليون دولار على أقساط تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر SOFR وبمجموعة ضمانات معززة، وستعمل تلك الاتفاقات على تقليص مديونيات القلعة وتخفض تكلفة التمويل، وتحقيق أرباحًا رأسمالية مما سيؤثر إيجابيًا على قوائم القلعة المالية.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية، وحققت شركة حديد عز، مبيعات بلغت 142.9 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 83.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 70%، وتحولت الشركة للخسارة محققة 717 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بأرباح 6.6 مليار جنيه، وجاءت هذه الخسارة بسبب خسائر فروق عملة بمبلغ 30.9 مليار جنيه.

وحقق بنك قطر الوطني الأهلي، صافي ربح بلغ 7 مليارات جني خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 4.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 49%، وبلغ مجموع الأصول 731.7 مليار جنيه مقابل 628.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 16%، وبلغ إجمالي الودائع 621 مليار جنيه مقارنة مع 529.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 17%.