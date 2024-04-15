هيئة المحاسبة

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- بواسطة أيمن الوشواش - والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) تعقد في 18 أبريل 2024 جلسة الاستماع، بشأن مسودات معايير الحوكمة الصادرة عن «أيوفي»، وهي مسودة معيار الحوكمة «تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على النوافذ المالية الإسلامية»، ومعيار الحوكمة «تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على الشركات الإسلامية التابعة والشقيقة»، وذلك عبر خاصية الاتصال المرئي بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين، واتحاد مصارف الإمارات، وعدد من الهيئات والبنوك الإسلامية، وأصحاب المصلحة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) تعقد في 18 أبريل 2024 جلسة الاستماع، بشأن مسودات معايير الحوكمة الصادرة عن «أيوفي»، وهي مسودة معيار الحوكمة «تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على النوافذ المالية الإسلامية»، ومعيار الحوكمة «تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على الشركات الإسلامية التابعة والشقيقة»، وذلك عبر خاصية الاتصال المرئي بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين، واتحاد مصارف الإمارات، وعدد من الهيئات والبنوك الإسلامية، وأصحاب المصلحة. وتهدف «أيوفي» إلى الحصول على آراء الجهات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية في صيغة أسئلة وتوصيات وتعليقات واقتراحات، لعرضها على مجموعة العمل المعنية ومجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لها، لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إصدار المعايير في صيغتها النهائية. ودعت الهيئة عموم المهتمين بحضور الجلسة إلى التسجيل خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3vs7Yef.

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