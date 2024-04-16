شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة «سلوشنز» توقع عقدا مع «إس تي سي» بـقيمة 140 مليون ريال بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على تراجع 1.23%

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس)، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2024، بقيمة 24 مليون ريال.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.80 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%.وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاًوستحدد الشركة تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح المحدثة.