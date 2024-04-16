شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» توقع عقدا مع «إس تي سي» بـقيمة 140 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، أمس، عقداً مع شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) (طرف ذو علاقة) لتجديد العقد الخاص برخص الـ «في أم وير» مع توفير خدمات الدعم.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد 139.950 مليون ريال، فيما يشمل تقديم خدمات الصيانة والمساندة الفنية، لمدة 3 سنوات.
وأضافت أن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثاني من العام 2024م.
ونوهت بأن إس تي سي طرف ذو علاقة إذ تعتبر المساهم الأكبر في الشركة وتملك ما نسبته 79% من أسهم سلوشنز.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد 139.950 مليون ريال، فيما يشمل تقديم خدمات الصيانة والمساندة الفنية، لمدة 3 سنوات.
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ونوهت بأن إس تي سي طرف ذو علاقة إذ تعتبر المساهم الأكبر في الشركة وتملك ما نسبته 79% من أسهم سلوشنز.