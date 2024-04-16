الاقتصاد

«المتحدة للتأمين» تحصل على تجديد ترخيص لمزاولة نشاطين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني استلامها أمس، تجديد ترخيص هيئة التأمين على مزاولة نشاط التأمين لفرعين.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن رخصة التجديد جاءت في التأمين العام والتأمين الصحي لمدة 3 سنوات.
وأضافت أن المدة تبدأ من 6 يوليو المقبل، وتنتهي في 5 يونيو 2027.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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