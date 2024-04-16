شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتأمين» تحصل على تجديد ترخيص لمزاولة نشاطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني استلامها أمس، تجديد ترخيص هيئة التأمين على مزاولة نشاط التأمين لفرعين.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن رخصة التجديد جاءت في التأمين العام والتأمين الصحي لمدة 3 سنوات.

وأضافت أن المدة تبدأ من 6 يوليو المقبل، وتنتهي في 5 يونيو 2027.