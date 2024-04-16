شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت القصيم»: تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت شركة أسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخمسين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين 06-10-1445هـ الموافق 15-04-2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م، والاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، نظير أتعاب متفق عليها بمبلغ 800,000 ريال.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2023م، والموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على صرف مبلغ (3,840,000) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، والموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تحديث سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.