شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا»: ترسية مشروع مع مستشفى الملك فيصل بـ1.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لانا ترسية مشروع خدمة نقل النفايات الطبية والمعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث - المدينة المنورة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 1.224 مليون ريال، مشيرة إلى أن تاريخ الترسية أمس، فيما يتوقع توقيع العقد في 1 مايو المقبل.

وأضافت أن المشروع يستمر لمدة 1095يوما