الاقتصاد

سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يرتفع 160جنيها مسجلا 26080 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:44 ص

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة بحوالي 160 جنيها مسجلاً 26080  جنيها مقابل 25928 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 26080 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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