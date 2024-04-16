شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يرتفع 160جنيها مسجلا 26080 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة بحوالي 160 جنيها مسجلاً 26080 جنيها مقابل 25928 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 26080 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.