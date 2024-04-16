شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدقيق في السعودية.. وتباين «الأرز» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

سعر الأرز في السعودية

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الدقيق المحلي في السعودية خلال شهر مارس الماضي، على أساس شهري، بينما تباينت أسعار الأرز.ووفقا لتقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء، سجل سعر الدقيق المحلي الأسمر (1 كجم)، 3.17 ريال، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري، بينما ارتفع 1.9% على أساس سنوي.وأشار التقرير إلى أن سعر الدقيق المحلي الأبيض (2 كجم) سجل في شهر مارس الماضي، 4.62 ريال، منخفضا بنسبة 0.4%، و4.4% على أساس شهري وسنوي على التوالي.أفاد التقرير بأن سعر الأرز البسمتي الأبيض الهندي (10 كجم) بلغ في شهر مارس الماضي، 99.05 ريال، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري، و7.4% على أساس سنوي.وانخفض سعر الأرز (المزة الهندي) بنسبة 0.8% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 9.3% على أساس سنوي، مسجلا 81.31 ريال لـ(10 كجم).وسجل سعر الذرة الحلوة 6.23 ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.5%، و1.8% على التوالي، في حين انخفض سعر الشعيرية بنسبة 1.4% على أساس شهري، مسجلا 5.77 ريال.وانخفض سعر المكرونة بنسبة 2.3% على أساس شهري، مسجلا 5.9 ريال لـ(500 جم) بينما انخفض سعر الشوربة العلب الشوفان بنسبة 1%، مسجلا 9.73 ريال.وانخفض سعر الخبز الأبيض المفرود (4 أرغفة) بنسبة 0.9%، و2.7%، على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 1.09 ريال في مارس الماضي.