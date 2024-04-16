شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 1.6%، عند 12500 نقطة، وبتداولات بلغت 10.225 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 371.833 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.934 تريليون ريال. انخفاض أسهم 186 شركة انخفضت أسهم 186 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 42، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، البحر الأحمر، وعذيب للاتصالات، وأنابيب السعودية، والكابلات السعودية، وسلامة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، المتقدمة، وعلم، وسبكيم العالمية، ومجموعة تداول، وسابك، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.9، عند 26309 نقاط، وبتداولات بلغت 265.857 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8.125 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.199 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 22 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 39، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.

